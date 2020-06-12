Ситуація на окупованому Донбасі погіршується з кожним днем

Про це пише Politeka.net.

Стало відомо, що на непідконтрольному Україні Донбассы спалахнули бунти проти окупаційної влади.

За інформацією блогера Necro Mancer, в Антрациті місцеві шахтарі влаштували акцію протесту з вимогою погасити їм заборгованість по зарплатах.

"Голодний бунт" відбувся 12 червня під стінами міської адміністрації в окупованому Антрациті, а відповідні кадри у своєму мікроблозі Twitter опублікував Necro Mancer.

На відео можна побачити велику кількість шахтарів, які стукають касками по землі біля будівлі місцевої адміністрації. Також чути скарги про те, що люди так і не дочекалися грошей.

Користувач Necro Mancer також додав, що бунт в Антрациті Луганської області проходить саме в "День Росії", і з іронією припустив, що "вдячні шахтарі в єдиному пориві вирішили відзначити" дату.

"Не допоможе. Треба на колінах", "Це вам не в Києві стукати касками. Х**ло не чує "голос" Донбасу", "У відео було поставлено дуже актуальне питання!У кого вимагати?)", "І до Києва, тепер, не поїдеш. І касками там не постукаєш. І, взагалі - всьому світу н*срати", "Чому не на війні? Чому від фашистів батьківщину не захищають?", - з сарказмом пишуть українці в коментарях під відео.

#Антрацит: интересно, мальчики #Корнет'а кино "Шахтёрочка" себе на память снимали или потихоньку собирают компромат на Лёню? pic.twitter.com/gwybt9w6fV — Necro Mancer (@666_mancer) June 12, 2020

Нагадаємо, 9 червня на в'їзді в Авдіївку був підірваний бронеавтомобіль Національної гвардії. В результаті ворожої диверсії постраждали десять бійців, їх з різними ушкодженнями госпіталізували в медичні установи.

Як стверджують військові експерти і журналісти, це була спланована диверсія з боку російсько-терористичних формувань, оскільки вони заздалегідь знали маршрут бійців НГУ.

Також ми розповідали, що РФ відправляє на Донбас нових військових з метою придушити заворушення серед місцевих жителів.

З 5 червня робітники шахти страйкують проти окупаційної влади, вимагаючи видати зарплату за березень та квітень. Зараз під землею продовжують «голодний бунт» 127 людей, двох підняли на поверхню через інфекцію. Крім них у Луганській області повстали робітники з інших підприємств.

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

Також Politeka писала, що російські найманці прорвалися в тил ЗСУ, багато поранених