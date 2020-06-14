Студія "Квартал 95" попала в безглуздий скандал через останні жарти

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, гумористів з "Кварталу 95" звинуватили в плагіаті і крадіжці жартів, які українці почули ще в 2015 році.

Гучні звинувачення висунув інший гумористичний проект "Дизель шоу".

Так, під час свіжого випуску "Квартал 95" показав сценку з вивченням англійської мови, яку гумористи "Дизель шоу" представили українцям ще кілька років тому.

"Напевно миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег з "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас вже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не відміняв. Або ми чогось не знаємо?!" - йдеться у підписі до відеоролика, який був опублікований у соцмережі Instagram представниками "Дизель шоу",

Українці неоднозначно відреагували на публікацію. Хтось заявив, що красти чужі жарти дуже підло. Але були і такі коментатори, які обрушилися з критикою на "Дизель шоу", оскільки їм нібито "стало шкода жартів" для колег.

"Ось заср*нці", "Красти дуже підло", "Дизелі неповторні", "Жарти вже старі, півсвіту знає. Навряд чи вкрали...", "Вам шкода? Жмоти", "Після такого я відмовляюся дивитися Квартал. Аж прикро стало, що так підло зробили", "Мене бісить цей Квартал 95...", "Квартал не дивлюся зовсім. Їх злодійство не дивує..", " Ось я просто не розумію сенсу красти ідеї...", - написали вони у коментарях під відео.

Раніше ми повідомляли, артисти "Квартал 95" влаштували переполох у мережі своєю фінальною піснею у випуску від 6 червня.

Так, "кварталівці" Євген Кошовий, Олена Кравець, Степан Казанін та інші під акомпанемент оркестру душевно виконали пісню "Не політик, не злодій, не мажор".

Артисти закликали українців не вішати ярлики на інших, не бути "диванними експертами", а діяти або не заважати діяти іншим.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий з «Квартал 95» зробив заяву про звільнення: «Іншого варіанту немає»