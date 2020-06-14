Студия "Квартал 95" угодила в нелепый скандал из-за последних шуток

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, юмористов из "Квартала 95" обвинили в плагиате и воровстве шуток, которые украинцы услышали еще в 2015 году.

Громкие обвинения выдвинул другой юмористический проект "Дизель шоу".

Так, во время свежего выпуска "Квартал 95" показал сценку с изучением английского языка, которую юмористы "Дизель шоу" представили украинцам еще несколько лет назад.

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают "живыми классиками", но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!" - говорится в подписи к видеоролику, который был опубликован в соцсети Instagram представителями "Дизель шоу",

Украинцы неоднозначно отреагировали на публикацию. Кто-то заявил, что воровать чужие шутки очень подло. Но были и такие комментаторы, которые обрушились с критикой на "Дизель шоу", поскольку им якобы "стало жалко шуток" для коллег.

"Вот заср*нцы", "Воровать очень подло", "Дизели неповторимы", Шутки уже старые, полмира знает. Вряд ли украли...", "Вам жалко? Жмоты", "После такого я отказываюсь смотреть Квартал. Аж обидно стало, что так подло сделали", "Бесит меня этот Квартал 95...", "Квартал не смотрю - совсем. Их воровство не удивляет..", " Вот я просто не понимаю смысла воровать идеи...", - написали они в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, артисты "Квартал 95" устроили переполох в сети своей финальной песней в выпуске от 6 июня.

Так, "кварталовцы" Евгений Кошевой, Елена Кравец, Степан Казанин и другие под аккомпанемент оркестра душевно исполнили песню "Не политик, не вор, не мажор". Артисты призвали украинцев не вешать ярлыки на других, не быть "диванными экспертами", а действовать или не мешать действовать другим.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из «Квартал 95» сделал заявление об уходе: «Другого варианта нет»