Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, пойдет ли в политику

Близкий друг президента Украины Владимира Зеленского сделал такое признание во время интервью с телеведущей Маше Ефросининой.

Кошевой заявил, что никогда не хотел становиться политиком, и президентство Зеленского никак на это не повлияло. Артист добавил, что ему достаточно перипетий шоу-бизнеса, и уходить из "Квартала" он не собирается.

"Какой бы пост я мог бы занять в правительстве? Никакой. Я – редкий тип людей, который туда не хочет. Абсолютно не хочу, не хотел как до президентства Зеленского, так и не захочу после. Мне хватает шоу-бизнеса со всеми его перипетиями. А в политике их гораздо больше. Я не способен с этим справиться. Я буду сразу нервничать, пускать руки в ход... Если кто-то говорит обо мне неправду, я не буду терпеть, я буду бить в морду – у меня другого варианта нет", – заявил актер студии "Квартал 95".

Напомним, ранее Кошевой заступился за русский язык в Украине. По его мнению, не важно, на каком языке говорит украинец.

Кошевой добавил, что его «бесят псевдопатриоты», от которых можно услышать: "Говоришь по-русски – чемодан – вокзал - Россия".

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" напугал внешним видом рядом с женой: "Зарабатывает такие деньги и не может..."

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" огорошил откровением о семейной жизни: "Как будто из дурдома вышел".

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из Квартал 95 ошеломил украинцев изменениями во внешности: "Крепко выпивает Лысый".