Стали відомі наслідки негоди, що обрушилася на Україну

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ДСНС.

За інформацією рятувальників, через складні погодні умови майже 350 населених пунктів залишилися без електроенергії.

"В ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач, знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська - 83, Хмельницька - 83, Житомирська - 42, Запорізька - 35 Закарпатська - 31, Київська - 31, Чернівецька - 22, Кіровоградська - 15 і Дніпропетровська - 6", - говориться в повідомленні прес-служби відомства.

У ДСНС також додали, що для ліквідації наслідків негоди було залучено бригади обленерго.

Інформація про жертви або постраждалих в результаті негоди регіонів поки не надходило.

Варто також відзначити, що серйозно від негоди дісталося і окупованому Донбасу. Так, в соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, як справжній смерч обрушився на непідконтрольну Україні Макіївку.

«Вихор зривав дахи будинків, балконні рами і рекламні щити», - скаржилися місцеві жителі в соціальних мережах.

Додамо, що раніше синоптики обіцяли, що літо 2020 року буде непередбачуваним. Сильна спека буде змінюватися періодами з прохолодою і дощами, а також попереджали про природні катаклізми, які можуть обрушитися на деякі українські регіони.

Нагадаємо, що спекотне літо розбурхалося в Україні, погода готує нове випробування: де чекати пекельних +35.

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