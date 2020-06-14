Стали известны последствия непогоды, которая обрушилась на Украину

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, из-за сложных погодных условий почти 350 населенных пунктов остались без электроэнергии.

"В ночь с 13 на 14 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская - 83, Хмельницкая - 83, Житомирская - 42, Запорожская - 35 Закарпатская - 31, Киевская - 31, Черновицкая - 22, Кировоградская - 15 и Днепропетровская - 6", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ГСЧС также добавили, что для ликвидации последствий непогоды были привлечены бригады облэнерго.

Информация о жертвах или пострадавших в результате непогоды из регионов пока не поступало.

Стоит также отметить, что серьезно от непогоды досталось и оккупированному Донбассу. Так, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как настоящий смерч обрушился на неподконтрольную Украину Макеевку.

«Вихрь срывал крыши домов, балконные рамы и рекламные щиты», - жаловались местные жители в социальных сетях.

Добавим, что ранее синоптики обещали, что лето 2020 года будет непредсказуемым. Сильная жара будет сменяться периодами с прохладой и дождями, а также предупреждали о природных катаклизмах, которые могут обрушиться на некоторые украинские регионы.

Напомним, что жаркое лето разбушевалось в Украине, погода готовит новое испытание: где ждать адских +35.

Также Politeka писала, что стихия с градом ударила сразу по нескольким областям, урожая можно не ждать: кадры последствий.

А еще Politeka сообщала, что на Украину обрушилась новая напасть с приходом жары, видео: "Море из смолы".