Шахтарі окупованого Донбасу, не отримуючи зарплати по півроку, заявили про те, що хочуть "повернути все, як було"
Як передає Politeka.net, про це в Твіттері пише український блогер та журналіст Денис Казанський з посиланням на сторінку в Фейсбуці "Шахти Ніканор-Нової".
"Шахтарям ОРДЛО більше не подобається "руський мир", шкода, що знадобилося стільки жертв і часу, щоб зрозуміти очевидне", - йдеться в пості Казанського.
"Так, не думав, що це скажу, але якось при Україні жилося краще... І тих, хто будуть ганьбити мене в коментарях, про те, що і "їдь в свою укропію", я вам відповім, більшість би не просто поїхала туди, а вже самі готові повернути все, як було", - пишуть шахтарі Ніканор-Нової.
Пост викликав ажіотаж у мережі, українці коментують заяву гірників. Деякі готові до такого повернення, інші ж негативно поставилися до ідеї.
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