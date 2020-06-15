Шахтарі окупованого Донбасу, не отримуючи зарплати по півроку, заявили про те, що хочуть "повернути все, як було"

Як передає Politeka.net, про це в Твіттері пише український блогер та журналіст Денис Казанський з посиланням на сторінку в Фейсбуці "Шахти Ніканор-Нової".

"Шахтарям ОРДЛО більше не подобається "руський мир", шкода, що знадобилося стільки жертв і часу, щоб зрозуміти очевидне", - йдеться в пості Казанського.

"Так, не думав, що це скажу, але якось при Україні жилося краще... І тих, хто будуть ганьбити мене в коментарях, про те, що і "їдь в свою укропію", я вам відповім, більшість би не просто поїхала туди, а вже самі готові повернути все, як було", - пишуть шахтарі Ніканор-Нової.

Пост викликав ажіотаж у мережі, українці коментують заяву гірників. Деякі готові до такого повернення, інші ж негативно поставилися до ідеї.

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"Вже пізно..."
 
"А все так добре починалося"

Раніше ми повідомляли, місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала таємне перекидання Росією через неконтрольовані ділянки українського кордону військової техніки та зброї. Також спостерігачі відзначили, що на тимчасово окуповану територію сходу України прибуває і особовий склад армії РФ.
 
«Щоб приховати переміщення окупаційних сил і засобів і проїхати непоміченим для представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, ворог використовує грунтові дороги, минаючи офіційні пункти пропуску», – йдеться у повідомленні штаба ООС.