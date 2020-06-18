Грози і літня спека продовжать домінувати в Україні

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що 19 червня на території України очікуються сильні дощі з грозами, але при цьому будуть зберігатися і високі температури.

За словами синоптика, опади, подекуди навіть з градом, пройдуть на півночі країни, а також в Одеській, Вінницькій і Харківській областях та в Криму. У Донецькій і Луганській областях, у центрі і на півдні особливих опадів не очікується.

Вітер буде східний, помірний.

Температура повітря в середньому по країні досягне +26…+30 градусів. Найспекотніше буде на сході, де очікується до +33 градусів, а найпрохолодніше – на заході, де стовпчики термометрів покажуть від +24 до +28 градусів.

У Києві вночі без опадів, а от вдень місцями можливий дощ із грозою. Вночі температура опуститься до +17…+20 градусів, а вдень підніметься до +30.

Синоптик зазначила, що в цілому погода в п'ятницю буде без особливих змін.

Раніше ми писали, що в середу, 17 червня, в столиці пройшов сильний дощ з грозою. В результаті на вулицях міста утворилися потужні потопи, через що вода просочилася в під'їзди і навіть квартири.

Зокрема, в будинку на Святошино через помилку комунальників вода затекла в квартири. За інформацією місцевих жителів, співробітники КП встановили пластикове «коліно» в металеву трубу зливостоку і перше нічим не закріпили. В результаті зливи "коліно" вискочило і вода полилася в будинок. Жителям довелося вичерпувати воду відрами.

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