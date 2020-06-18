Грозы и летняя жара продолжат доминировать в Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко. Она сообщила, что 19 июня на территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами, но при этом будут сохраняться и высокие температуры.

По словам синоптика, осадки, кое-где даже с градом, пройдут на севере страны, а также в Одесской, Винницкой и Харьковской областях и в Крыму. В Донецкой и Луганской областях, в центре и на юге особых осадков не ожидается.

Ветер будет восточным, умеренным.

Температура воздуха в среднем по стране достигнет +26…+30 градусов. Жарче всего будет на востоке, где ожидается до +33 градусов, а прохладнее всего – на западе, где столбики термометров покажут от +24 до +28 градусов.

В Киеве ночью будет без осадков, а вот днем местами возможен дождь с грозой. Ночью температура опустится до +17…+20 градусов, а днем поднимется до +30.

Синоптик отметила, что в целом погода в пятницу будет без особых изменений.

Ранее мы писали, что в среду, 17 июня, в столице прошел сильный дождь с грозой. В результате на улицах города образовались мощные потопы, из-за чего вода просочилась в подъезды и даже в квартиры.

В частности, в доме на Святошино из-за ошибки коммунальщиков вода затекла в квартиры. По информации местных жителей, сотрудники КП установили пластиковое «колено» в металлическую трубу ливнестока и первое ничем не закрепили. В результате ливня "колено" выскочило и вода полилась в дом. Жителям пришлось вычерпывать воду ведрами.

Напомним, лето отступает, погода вновь поиздевается над украинцами: "похолодание, дожди и...".

Как сообщала Politeka, погода покажет дождливый характер: каким областям достанется больше всего, новый прогноз.

Также Politeka писала, что погода испытает украинцев, но есть счастливчики: кого грозы обойдут стороной.