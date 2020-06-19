Радянські фільми і мультфільми є джерелом пропаганди і не підходять сучасному українцеві

Таку думку озвучила письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю виданню "РБК Україна"



За її словами, радянські люди були примітивніше сучасних людей.

"Чому, наприклад, я нікому не рекомендую "кращих радянських фільмів і мультфільмів"? Не тільки тому, що і в "кращі" проникала пропаганда... А й тому, що це фільми, які не дають відповіді на питання людини вільної країни... Радянська людина психологічно більш примітивний, ніж сьогоднішній, у нього в репертуарі на порядок менше почуттів, тому що для розвитку багатьох "складних" почуттів людям елементарно не вистачало досвіду", – наголосила письменниця.

Також вона висловила впевненість у тому, що радянський кінематограф вселив у людей "безпорадність і страх".

"Моє покоління ще в змозі зрозуміти, якими "фільмами і мультфільмами" за кілька поколінь досягається такий результат – колективна безпорадність і страх відповідальності", – впевнена письменниця.

Раніше український письменник Андрій Кокотюха висловив думку, що багато українців добре ставляться до Росії, тому що ця симпатія тримається на пам'яті про відомих російських літературних творах, а також любові до радянських фільмів.

За його словами, "українці продовжують любити войовничу Росію тільки за те, що вона милостиво дозволяє користуватися власним культурним спадком".

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