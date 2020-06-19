Советские фильмы и мультфильмы являются источником пропаганды и не подходят современному украинцу

Такое мнение озвучила писательница Оксана Забужко в интервью изданию "РБК Україна"



По ее словам, советские люди были примитивнее современных людей.

"Почему, например, я никому не рекомендую "лучших советских фильмов и мультфильмов"? Не только потому, что и в "лучшие" проникала пропаганда... А и потому, что это фильмы, которые не дают ответа на вопросы человека свободной страны... Советский человек психологически более примитивен, чем сегодняшний, у него в репертуаре на порядок меньше чувств, потому что для развития многих "сложных" чувств людям элементарно не хватало опыта", – отметила писательница.

Также она выразила уверенность в том, что советский кинематограф вселил в людей "беспомощность и страх".

"Моё поколение еще в состоянии понять, какими "фильмами и мультфильмами" за несколько поколений достигается такой результат – коллективная беспомощность и страх ответственности", – уверена писательница.

Ранее украинский писатель Андрей Кокотюха выразил мнение, что многие украинцы по‑прежнему хорошо относятся к России, потому что эта симпатия держится на памяти об известных российских литературных произведениях, а также любви к советским фильмам.

По его словам, "украинцы продолжают любить воинствующую Россию только за то, что она милостиво позволяет пользоваться собственным культурным наследием".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.