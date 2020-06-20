В Украине предложили изменить графики работы на время карантина
Как передает Politeka.net, соответствующее постановление Кабмина обнародовали на "Урядовом портале".
В документе указано, что график работы в период карантина должен быть гибким и рабочий день должен начинаться с 10 утра или более позднего времени. Также в Кабмине рекомендуют организовать удаленную работу.
Помолодевшая Алла Пугачева появилась в дерзком экстра-мини: "Ну куда опять задрала ляжки?"
Звезда "Сватов" изменилась до неузнаваемости, "болезнь начала развиваться...": кадры
Даша из "Холостяка" показала животик после признания о новой любви: «Наконец-то»
Пенсии и пособия взлетят с 1 июля, сколько составит прибавка: "До 17 тысяч..."
Такое решение было принято, чтобы уменьшить количество людей в транспорте в час пик.
"Постановление вступает в силу с 22 июня 2020, кроме пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.
Согласно постановлению, изменения затронут такие категории украинцев:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- оказание социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых.
Кроме того, местные перевозчики должны составить новый график движения общественного транспорта.
Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.
По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.
По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.
Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».
Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».
Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".