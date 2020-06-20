В Украине предложили изменить графики работы на время карантина

Как передает Politeka.net, соответствующее постановление Кабмина обнародовали на "Урядовом портале".

В документе указано, что график работы в период карантина должен быть гибким и рабочий день должен начинаться с 10 утра или более позднего времени. Также в Кабмине рекомендуют организовать удаленную работу.

Такое решение было принято, чтобы уменьшить количество людей в транспорте в час пик.

"Постановление вступает в силу с 22 июня 2020, кроме пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Согласно постановлению, изменения затронут такие категории украинцев:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовая и курьерская деятельность;

временное размещение и организация питания;

страховая деятельность;

образование;

оказание социальной помощи;

искусство, спорт, развлечения и отдых.

Кроме того, местные перевозчики должны составить новый график движения общественного транспорта.

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже заявил о начале второй волны эпидемии.

По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

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