Стало відомо, як тепер діти з окупованого Донбасу і Криму будуть надходити у вищі навчальні заклади на мирній території

Як передає Politeka.net, про це пише прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що глава держави Володимир Зеленський ініціював внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у вищі навчальні заклади випускникам шкіл з тимчасово непідконтрольних Україні територій.

Згідно з документом, діти з окупованих територій Криму і Донбасу зможуть вступати до внз України без ЗНО і будуть мати можливість вступити у всі заклади, а не в обмежені окремим списком, як це відбувається в даний момент.

Більш того, усі бажаючі абітурієнти з зазначених вище територій будуть навчатися у вищих навчальних закладах за рахунок держави. Поки що ця норма діє тільки для випускників з Криму.

"...Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші навчальні заклади, навчання в українській системі освіти", - цитує Зеленського прес-служба Офісу президента

Але така ініціатива глави держави розлютила українців у соцмережах.

"А чому у дітей зрадників і терористів повинно бути перевагу перед дітьми українських воїнів та інших громадян?", "Це капець! З яких радощів такі привілеї дітям зрадників і терористів?", "А як щодо дітей учасників АТО?", "Та я взагалі пропоную відразу роздати їм дипломи", "Не зрозуміла, а як вони будуть діяти? Здавати іспити? Чи достатньо лише того,що вони з окупованій території? Чим вони краще за всіх інших?", - обурюються вони в коментарях.

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Таким чином, тим українцям, які отримують повна загальна середня освіта (випускникам шкіл, коледжів і профтехучилищ), не доведеться здавати додаткові іспити.

Але освітній омбудсмен Сергій Горбачов додав, що ЗНО ніхто не збирається скасовувати в Україні навіть в умовах епідемії.

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