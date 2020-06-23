Волонтер Наталя Юсупова розкритикувала співвітчизників за порушення карантину
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Ще пару місяців тому народ істерив та був готовий розірвати тих, хто ходить без масок. Сьогодні ситуація змінилася, люди масово збираються в парках, ресторанах, кав'ярнях і фактично всі без масок, при цьому ще й обурюються тим, що одиниці ходять надягаючи маски", - зазначила волонтер.
У приклад вона привела Іспанію, яка вже починає справлятися з епідемією.
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"Послухайте, кожен має право робити так, як вважає за потрібне. Ось це сьогоднішнє фото іспанської королівської родини, видно, що люди навколо теж в масках на вулиці. В Іспанії спад епідемії, у нас з кожним днем все більше заражених. Вони дурні, ми розумні??", - задається питанням волонтер.
Нагадаємо, станом на 23 червня число підтверджених випадків інфікування в Україні збільшилася до 38 074, від інфекції померло 1035 хворих.
Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.
За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.
За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.
Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».
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