Волонтер Наталя Юсупова розкритикувала співвітчизників за порушення карантину

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Ще пару місяців тому народ істерив та був готовий розірвати тих, хто ходить без масок. Сьогодні ситуація змінилася, люди масово збираються в парках, ресторанах, кав'ярнях і фактично всі без масок, при цьому ще й обурюються тим, що одиниці ходять надягаючи маски", - зазначила волонтер.

У приклад вона привела Іспанію, яка вже починає справлятися з епідемією.

"Послухайте, кожен має право робити так, як вважає за потрібне. Ось це сьогоднішнє фото іспанської королівської родини, видно, що люди навколо теж в масках на вулиці. В Іспанії спад епідемії, у нас з кожним днем все більше заражених. Вони дурні, ми розумні??", - задається питанням волонтер.

Нагадаємо, станом на 23 червня число підтверджених випадків інфікування в Україні збільшилася до 38 074, від інфекції померло 1035 хворих.

Зазначимо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вже заявив про початок другої хвилі епідемії.

За словами глави уряду, в країні зафіксували новий сплеск захворюваності через те, що багато українців перестали дотримуватися обмеження з ослабленням карантину. Медки виявили більше тисячі хворих.

За словами прем'єра, у двох регіонах ситуація критична - лікарні заповнені більш, ніж на 50%. Столичні медики теж помітили погіршення, про що доповіли уряду.

Нагадаємо, головний санлікар Ляшко ошелешив заявою після антирекорду з зараженим: «Так, можемо ходити без маски».

Як повідомляла Politeka, карантин терміново посилюють, введені нові обмеження: «буде заборонено…».

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