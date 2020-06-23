Українка Ольга Прищепа вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі

Історію єдиної жінки-сапера в своєму батальйоні, передає АрмияInform.



На фронт вона пішла добровольцем ще у 2014 році, і вже Донбас від ворожих снарядів та мін.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

Ольга щодня ризикує життям не менше, ніж коли з бойовими побратимами під обстрілом на передній лінії. Нерозірвані снаряди, міни, розтяжки, закладки. Зараз її війна − знаходити і знешкоджувати залишені бойовиками смертоносні пастки.

"Коли я пішла на війну, молодшому синові було всього вісім років, але він зрозумів мене і підтримав. Зараз ми постійно зв’язку. Я рідко буваю вдома. Сини ростуть самостійними. Вони добре знають, чому я тут. Я − їх гордість, а вони − моя", - поділилася Ольга.

Раніше ми повідомляли, що медик Тетяна Іванченко врятувала понад 500 українських військових на фронті.

Ще у 2014 вона поїхала передову з одеського госпіталю. Тоді з фронту привозили по 20-30, а бувало і по 50 поранених.

Зараз вона повернулася з фронту і отримала звання "Народний Герой України".

Їй досі приходять повідомлення з подяками від врятованих воїнів. Їй пишуть матері і дружини врятованих бійців і називають "Ангел-спаситель".

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

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