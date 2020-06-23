Тепер все буде робитися автоматично

Українських пенсіонерів попередили про автоматичне призначення виплат, достатньо буде надіслати документи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Так, пенсія буде нараховуватися автоматично, спеціально для чого була розроблена спеціальна послуга. Цей сервіс буде нараховувати й оформляти автоматично. Послуга буде доступна на сайті Пенсійного фонду.

Які документи будуть необхідні:

Анкета-заява від майбутнього пенсіонера.

Скановані копії документів.

Підписати анкету-заяву кваліфікованої електронним підписом.

ці документи потрібно буде зібрати й відправити в територіальний орган Пенсійного фонду. Найближчим часом буде запущена додаткова опція, що дозволяє подати документи тим, у кого немає КЕП (кваліфікованої електронного підпису).

Як повідомлялося раніше, українців, які отримують пенсії або субсидії, чекають нові перевірки.

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