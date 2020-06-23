Українських пенсіонерів попередили про автоматичне призначення виплат, достатньо буде надіслати документи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Пенсійного фонду України.
Так, пенсія буде нараховуватися автоматично, спеціально для чого була розроблена спеціальна послуга. Цей сервіс буде нараховувати й оформляти автоматично. Послуга буде доступна на сайті Пенсійного фонду.
Які документи будуть необхідні:
- Анкета-заява від майбутнього пенсіонера.
- Скановані копії документів.
- Підписати анкету-заяву кваліфікованої електронним підписом.
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ці документи потрібно буде зібрати й відправити в територіальний орган Пенсійного фонду. Найближчим часом буде запущена додаткова опція, що дозволяє подати документи тим, у кого немає КЕП (кваліфікованої електронного підпису).
Як повідомлялося раніше, українців, які отримують пенсії або субсидії, чекають нові перевірки.
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