Теперь делаться все будет автоматически

Украинских пенсионеров предупредили об автоматическом назначении выплат, достаточно будет отправить документы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

Так, пенсия будет начисляться автоматически, специально для чего была разработана специальная услуга. Этот сервис будет насчитывать и оформлять автоматически. Услуга будет доступна на сайте Пенсионного фонда.

Какие документы будут необходимы:

Анкета-заявление от будущего пенсионера.

Сканированные копии документов.

Подписать анкету-заявление квалифицированной электронной подписью.

Данные документы нужно будет собрать и отправить в территориальный орган Пенсионного фонда. В ближайшее время будет запущена дополнительная опция, позволяющая подать документы тем, у кого нет КЭП (квалифицированной электронной подписи).

Как сообщалось ранее, украинцев, которые получают пенсии или субсидии, ждут новые проверки.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3551, которым предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

В Украине предусмотрено три вида верификации: превентивная, которая проводится, когда человек обращается за госпомощью, текущая — в период получения выплат, и ретроспективная — за три последних года получения выплат.

Напомним, выйти на пенсию станет сложнее, украинцев загнали в угол требованиями к стажу: "Есть два варианта..."

Как сообщала Politeka, размер пенсий внезапно изменился из-за карантина, заявление ПФУ: кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что новые правила получения пенсии, украинцам ужесточат требования к стажу: кому полагаются деньги.