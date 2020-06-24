Причини руйнівної повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях криються в недалекоглядності місцевих жителів

Як повідомляє Politeka.net, блогер Віктор Датсько обурився ситуацією на своїй сторінці в Facebook.

За словами автора, у Верховинському районі катастрофа відрізала від цивілізації 19 сіл, а також Верховину і Ворохту. Тепер туди можна дістатися через перевали, де теж досить небезпечно.

"Я вам зараз розповім іншу історію. Ось ці фото з дороги Ільці-Буркут, яку розмило і фактично знищило берегоукрития. Це одним словом, дорога до Дземброні. І зараз там заблоковано 40 автомобілів з туристами, які дісталися у Красник", - передає Віктор. - "Один автомобіль впав у воду, водій і пасажир загинули. Також потік забрав одну жінку. І дістатися до Франківська вони не зможуть, тому що в Микуличині розірвало нову дорогу".

Блогер стверджує, що неодноразово попереджав жителів сіл про небезпеку вирубки лісів. За його словами, поки що на Західній Україні знищують дерева - людей не врятують жодні заходи безпеки.

"Особисто я неодноразово бував у тих селах, Красник, Бистрець, Дземброня, де ми (і не тільки ми) розмовляли з місцевими і чітко їм говорили, друзі, вся ця х*йня для вас не на довго. Вас буде змивати кожен раз. Ви тут хоч якісь технології застосовуйте. Просто перестаньте рубати ліс, до*рови. Там немає жодної дороги з дренажем, оскільки навіть після звичайного зливи були зсуви, - заявив Віктор Датсько.

За словами блогера, він часто був свідком незаконного вирубування лісом і навіть піддавався загрозам:

"Кожен другий/третій раз як я туди їхав, бачив опер групу, яка описувала лівий кругляк. Я вже мовчу про десятки Зілов і фур, які щодня вивозять тонни лісу. І яка була реакція? Погрози, обіцянки я не доїду в свій Франківськ, зараз скинемо машину в річку".

Напомним, що повінь на Заході України вийшло з-під контролю, скажений потік зносить будинки: кадри ПП

Як повідомляла Politeka, наслідки повені в Одеській області показали на відео: "Як після бомбардування".

Також Politeka писала, що літо вирішило остаточно засмутити українців: де будуть град і шквали, прогноз.