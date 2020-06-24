Вартість цих послуг не переглядали більше двадцяти років

Розмір державного мита на нотаріальні послуги встановлювали в останній раз ще в 90-х. Тепер його хочуть підняти в десятки і навіть сотні разів

У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект, згідно з яким доведеться заплатити за документи в 17-750 разів більше, у залежності від виду послуги, пише "Обозреватель".

Зокрема, за посвідчення заповітів доведеться заплатити в 300 разів більше (зараз 0,85 гривень, буде - 255 гривень), за посвідчення автентичності кожного підпису на документах – в 500 разів (0,34 грн. - 170 грн.), за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів – у 167 разів (0,51 грн. - 85 грн.), за доручення в 50-750 разів (наприклад за підтвердження доручення на право користування автомобілем: зараз за родича першої лінії - 1,7 грн., а стане - 170 грн., не родичам - 5,1 грн., буде - 255 грн.).

В пояснювальній записці до документа відзнається, що "внесення даного законопроекту обумовлено необхідністю запобігання зменшенню доходів місцевих бюджетів в сучасних умовах".

За словами юриста Олександра Плахотника, разом з тим вартість послуг приватного нотаріуса залишається в рази більше навіть з урахуванням цього можливого підвищення (наприклад, за засвідчення заповіту в столиці попросять близько 700 грн., тоді як держмито хочуть підняти до 255 грн.) Юрист додав, що до державних нотаріусів в основному звертаються малозабезпечені громадяни, готові стояти в чергах і тому подібне, тому "плата (за послуги, - ред.) повинна бути порівнянна витраченим ресурсам, а не збагачувати бюджет".

Раніше ми повідомляли, українцям розповіли, що буде з економікою країни після карантину. Рівень бідності в 2020 році, за прогнозами експертів, може зрости з 27 до 44%, а реальна заробітна плата знизитися. Крім цього, через введений карантин доходи будуть падати.

З урахуванням діючих цін фактичний рівень прожиткового мінімуму досяг у квітні 4948 грн. І за межею бідності, по суті, виявилися все ті українці, хто отримує меншу суму за місяць.

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