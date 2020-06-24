Стоимость этих услуг не пересматривали более двадцати лет

Размер государственной пошлины на нотариальные услуги устанавливали в последний раз еще в 90-х. Теперь же ее хотят поднять в десятки и даже сотни раз

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, согласно которому придется заплатить за документы в 17-750 раз больше, в зависимости от вида услуги, пишет "Обозреватель".

В частности, за удостоверение завещаний придется заплатить в 300 раз больше (сейчас 0,85 гривен, будет - 255 гривен), за удостоверение подлинности каждой подписи на документах – в 500 раз (0,34 грн. - 170 грн.), за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов – в 167 раз (0,51 грн. - 85 грн.), за поручения в 50-750 раз (к примеру за подтверждения поручения на право пользования автомобилем: сейчас за родственника первой линии - 1,7 грн., а станет - 170 грн., не родственникам - 5,1 грн., будет - 255 грн.).

В пояснительной записке к документу отмечается, что "внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшения доходов местных бюджетов в современных условиях".

По словам юриста Александра Плахотника, вместе с тем стоимость услуг частного нотариуса остается в раз больше даже с учетом этого возможного повышения (к примеру, за заверение завещания в столице попросят порядка 700 грн., тогда как госпошлину хотят поднять до 255 грн.) Юрист добавил, что к государственным нотариусам в основном обращаются малоимущие граждане, готовые отстоять очереди и тому подобное, поэтому "плата (за услуги, - ред.) должна быть соизмерима потраченным ресурсам, а не обогащать бюджет".

Ранее мы сообщали, украинцам рассказали, что будет с экономикой страны после карантина. Уровень бедности в 2020 году, по прогнозам экспертов, может вырасти с 27 до 44%, а реальная заработная плата снизится. Помимо этого, из-за введенного карантина доходы будут падать.

С учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. И за чертой бедности, по сути, оказались все те украинцы, кто получает меньшую сумму за месяц.

Напомним, украинцы рекордно обеднели на карантине, платить за коммуналку нечем: "Денег хватит на две недели"

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