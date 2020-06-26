Водії фур й досі не можуть пробачити президенту Володимиру Зеленському такої образи

Нагадаємо, голова держави опублікував відео в закритому чаті Viber для далекобійників, в якому назвав водіїв перевантажених фур "засранцями", пообіцявши знайти і покарати.

Скандальну ситуацію прокоментували в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) України, пишуть "Українські новини". Президент організації Леонід Костюченко висловив думку від імені всіх водіїв, що вони, навпаки, "проявили героїзм" в умовах пандемії, а не заслужили, щоб їх ображали.

"Звичайно, неприємно чути образливі слова на адресу людей, які у важкий для економіки країни час роблять все можливе для забезпечення господарського комплексу і населення всіма необхідними товарами. В умовах пандемії водії проявили героїзм, не побоюся цього слова!", - заявив Костюченко, зазначивши, що "майже 1,5 млн водіїв комерційного вантажного транспорту отримали "подяку" від президента…".

Раніше ми повідомляли, мережу облетіло епічне звернення далекобійника Сергія Кирсуна у відповідь на заяву Зеленського.

"Це ти тих людей називаєш засранцями, які платять податок, дають роботу заправкам, маслам, ремонтникам, резині, запчастинам. Так от, Вова, думаю, твої діти були дуже задоволені, що їх тато "засранець". Як тепер дітям пояснити?", - обурився далекобійник.

Зеленського, в свою чергу, спонукали образити водіїв фур розбиті дороги, які, мовляв, влада не встигає ремонтувати - так швидко покриття знищується під колесами вантажівок. У цьому році, до речі на дороги в Україні виділено 80 млрд гривень.

Нагадаємо, волонтер пояснила Зеленському, хто насправді врятував Україну.

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