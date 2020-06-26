Водители фур до сих пор не могут простить президенту Владимиру Зеленскому такого оскорбления

Напомним, глава государства опубликовал видео в закрытом чате Viber для дальнобойщиков, в котором назвал водителей перегруженных фур "засранцами", пообещав найти и наказать.

Скандальную ситуацию прокомментировали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АсМАП) Украины, пишут "Украинские новости". Президент организации Леонид Костюченко высказал мнение от имени всех водителей, что они, наоборот, "проявили героизм" в условиях пандемии, а не заслужили, чтобы их оскорбляли.

"Конечно, неприятно слышать оскорбительные слова в адрес людей, которые в тяжелое для экономики страны время делают все возможное для обеспечения хозяйственного комплекса и населения всеми необходимыми товарами. В условиях пандемии водители проявили героизм, не побоюсь этого слова!", - заявил Костюченко, отметив, что "почти 1,5 млн водителей коммерческого грузового транспорта получили "благодарность" от президента…".

Ранее мы сообщали, сеть облетело эпичное обращение дальнобойщика Сергея Кирсуна в ответ на заявление Зеленского.

"Это ты тех людей называешь засранцами, которые платят налог, дают работу заправкам, масла, ремонтники, резина, запчасти. Так вот, Вова, думаю, твои дети были бы не очень довольны, что их папа "засранец". Как теперь детям объяснить?", - возмутился дальнобойщик.

Зеленского, в свою очередь, побудили оскорбить водителей фур разбитые дороги, которые, мол, власти не успевают ремонтировать - так быстро покрытие уничтожается под колесами грузовиков. В этом году, к слову на дороги в Украине выделено 80 млрд гривен.

Напомним, волонтер объяснила Зеленскому, кто на самом деле спас Украину.

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