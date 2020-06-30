Українців хочуть карати за паління у власних квартирах

Відповідна петиція була опублікована на порталі президента, пише Politeka.net.

Так, президенту пропонують заборонити українцям палити у власних квартирах та балконах, а порушників притягувати до адміністративної відповідальності.

Автором петиції виявився Максим Коваленко, а станом на 30 червня його петицію вже підписали 244 людини (потрібно 25 тисяч).

Зокрема, він запропонував внести зміни до законодавства та додати нові заборони:

заборонити куріння тютюнових виробів, кальянів та інших предметів для куріння на балконах та через вікна приміщень (в першу чергу житлових квартир), якщо дим від них потрапляє до сусідніх провітрюваних приміщень та призводить до вимушеного мимовільного пасивного куріння та шкодить здоров'ю тих, хто не вживає таку продукцію;

встановити адміністративну відповідальність за зафіксовані факти куріння на балконах та через вікна приміщень, якщо відомо, що цим він призводить до пасивного куріння інших осіб.

Забезпечити Громадян України, котрі проживають у багатоквартирних будинках доступністю чистого повітря, або зобов'язати у судовому порядку встановлення очисних приладів до помешкань, в котрі потрапляє дим від порушників даного Закону.

За словами автора законопроекту, на сьогоднішній день законодавством не визначено прямої заборони щодо паління на балконі власної квартири, а також, враховуючи те, що балкон не відноситься до категорії громадських місць, цей процес не може кваліфікуватися як адміністративне правопорушення, навіть якщо при цьому завдається шкода здоров'ю інших осіб.

У той самий час петиція про припинення фінансування Кабміну, Верховної Ради, президента та інших топ-чиновників набертає обертів.

За словами автора петиції, поки українці намагаються вижити на карантині, посадовці виписують собі величезні премії з державного бюджету.

До кінця голосування залишилося 88 днів, і станом на 30 червня петицію підписали вже 610 осіб.

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