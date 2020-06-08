Президента Володимира Зеленського просять переглянути встановлені обмеження швидкості

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.

Автор звернення пропонує, щоб після вступу в силу 1 червня системи фотофіксації порушень ПДР встановити основні обмеження швидкості у вечірній і нічний час (з 22 до 8) на рівні 60 км/год (за прикладом Польщі).

На дорогах з двома і більше рядами руху (з урахуванням виділених смуг для громадського транспорту, але без урахування смуг, призначених для паркування), а також на дорогах загальнонаціонального і обласного значення у межах населених пунктів пропонується встановити обмеження швидкості руху 60 км/год в крайній правій смузі, і 80 км/год в крайній лівій смузі, а для однополосных залізниць - 70 км/год (відповідно, 90 км/год, 70 км/год. і 80 км/год з 22 до 8:00).

На таких дорогах з окремими смугами руху автор петиції пропонує встановити обмеження швидкості руху 60 км/год в крайній правій смузі, і 100 км/год у крайній лівій смузі, а для однополосных залізниць - 70 км/год (відповідно, 110 км/год, 70 км/год. і 80 км/год з 22 до 8:00).

На думку автора звернення, таке обмеження швидкості дозволить збільшити пропускну спроможність магістралей (що особливо важливо для Києва), при цьому не призведе до збільшення аварійності та смертності від ДТП.

Автор петиції зазначає, що подібні правила вже негласно працюють на дорогах України. Свідомі й адекватні водії за час відсутності контролю швидкості виробили "буденні" обмеження, з урахуванням фактичної небезпеки і можливості контролю ситуації на дорозі.

Також повідомляється, що після відновлення контролю швидкості ніяких позитивних змін у ситуації з аварійністю на дорогах не відзначається.

«Штучне зменшення швидкості руху внаслідок запровадження контролю не призведе до зниження смертності, а аварійність, швидше, збільшиться за рахунок нерівномірного їзди, відволікання водіїв від дорожньої ситуації для самоконтролю швидкості руху і збільшення щільності транспортного потоку», - йдеться в петиції.

Зазначимо, поки петицію підтримали 487 чоловік з 25 тисяч необхідних для того, щоб звернення потрапило на розгляд до президента. Щоб зібрати таку кількість підписів залишилось 88 днів.

Петицію зареєстрували на сайті президента 4 червня.

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