Українці запропонували санкції народним депутатам, які не захищають інтереси народу

Як передає Politeka.net, відповідна петиція з'явилася на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Причиною цього звернення до президента стало те, що "народні обранці не захищають інтереси народу, і не представляють інтереси народу, а виконують тільки волю олігархів".

Для запобігання цього запропонували такі пункти:

Зменшити заробітну плату народних обранців до розміру двох прожиткових мінімумів.

Скоротити їх чисельність до 50 осіб або до двох осіб від кожної області.

Впровадити смертну кару за корупцію і невиконання передвиборчих обіцянок.

Варто відзначити, що петиція вже зібрала понад сім тисяч підписів, і якщо протягом часу, що залишився набере 20 тисяч, то її буде змушений розглянути президент.

Раніше ми повідомляли, що народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров висловив думку, що головна проблема українців полягає в тому, що у них немає патріотизму, а гроші є своєрідною релігією.

За його словами, викорінити масштабну корупцію в країні українці не можуть не через війну, а через свого менталітету.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна побачила на Донбасі третю силу.