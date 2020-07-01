Українцям вирішили посилити покарання за порушення однієї з головних вимог карантину

Кабінет міністрів підтримав підтримав нові заходи на засіданні в середу, 1 липня.

Штрафи загрожують власникам громадських установ і організацій, водіям маршруток за перебування відвідувачів та пасажирів без масок. Карати також людей, які не носять маски в громадських місцях.

«Встановлюємо спеціальну відповідальність за неношение масок громадянами України — відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення, та окремо — відповідальність юридичних осіб: власників будівель, споруд та громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати громадян у зазначені приміщення тільки при наявності масок», — заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Для юридичних осіб штрафи становлять від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 — 5100 гривень).

В Кабміні додали, що для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі.

Тепер проект закону, який підтримав уряд направлять у Верховну Раду. Штрафи почнуть діяти, якщо за це проголосують нардепи.

Нагадаємо, станом на 1 липня в Україні підтвердили 44 998 випадку інфікування китайським вірусом при 1173 летальні наслідки і 19 548 випадках одужання.

За останню добу зафіксовано 664 нових випадки. Найбільша кількість хворих на 100 тис. населення – у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській областях (164,7)

Раніше ми розповідали, що Україна в одному кроці від посилення карантину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде більше 60 на 100 тисяч громадян. На сьогодні в Україні таких 50 на сто тисяч населення.

Він також анонсував можливе скасування громадського транспорту і метро, але остаточне рішення буде приймати місцева влада.

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Як повідомляла Politeka, карантин офіційно підсилили: деталі всіх обмежень.

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