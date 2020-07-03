Не успели украинцы порадоваться отмене с 1 июля обязательного 14-дневного карантина по прибытию в Польшу, как правила снова изменились

Польша передумала и вернула карантин спустя два дня, с 3 июля. Об этом сказано в распоряжении главы МВД Польши, передает Укринформ.

Правда, ограничения действуют не на всех. В частности, от обязательного карантина освободили пассажиров самолетов, выполняющих международные рейсы из аэропортов Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея.

Более того в распоряжении главы МВД добавлены новые категории лиц, которым не придется сидеть в изоляции две недели после пересечения границы. В этот список попали ученики, студенты, слушатели вузов последипломного образования, аспиранты, документально подтвердившие на границе факт обучения в Польше. Также ученые, которые проводят исследовательскую работу.

Помимо этого, среди освобожденных от обсервации счастливчиков, члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей.

Ранее мы сообщали, Европейский союз принял решение открыть границы для ряда стран с 1 июля. В список попали: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Украины в этом перечне пока нет. Но отмечается, что список стран будет пересматриваться каждые две недели.

Напомним, новые правила объявили в МВД и Минздраве, коснется многих: "Украинцам больше не надо..."

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