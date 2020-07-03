Стан здоров'я першої леді України Олени Зеленської різко змінилося, медики зважилися на відважні дії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від вірусної інфекції з Китаю й сьогодні виписалася з лікарні. Вона відчуває себе добре і щаслива знову бути з родиною», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що попри те, що Зеленська одужала від вірусу з Китаю, вона «потребує продовження лікування від викликаного ним двосторонньої пневмонії й буде проходити його дому»

Нагадаємо, про те, що Олена Зеленська заразилася, стало відомо 12 червня, а через чотири дні її госпіталізували. Був озвучений діагноз: "двостороння пневмонія середнього ступеня тяжкості".

Лабораторний аналіз зразків Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Єдиний раз, коли Зеленська дала про себе знати під час хвороби – це день медика 21 червня. Тоді вона несподівано опублікувала в соцмережах емоційне звернення до всіх представників цієї професії.

30 червня в Офісі президента повідомили, що стан Олени Зеленської вже краще, вона потроху одужує. Зараз триває антибактеріальна терапія.

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