Президент Володимир Зеленський заявив про нові заходи у зв'язку з епідемією китайського вірусу

Таку заяву він зробив на нараді, повідомляє Офіс глави держави.

Наголошується, що влада повинна акцентувати увагу на перевірці дотримання протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування та розважальної сфери. Керівники кафе, ресторанів і клубів повинні забезпечити безпечний відпочинок українців в умовах епідемії в Україні.

За словами Зеленського, зниження кількості хворих китайським вірусом серед медичних працівників свідчить про ефективну роботу влади у напрямку реалізації карантинних норм. Тепер слід проконтролювати дотримання профілактичних заходів у громадських місцях.

Президент вважає, що керівники закладів громадського харчування та розважальної сфери повинні докладати всі зусилля для забезпечення безпеки своїх клієнтів.

"Тепер таку ж ретельну увагу потрібно приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе або клубам. Потрібно вимагати від них відповідальності перед їх клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти з хворобою, від якої поки немає вакцини", - заявив Зеленський.

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Відзначимо, в Україні, станом на 6 липня, було підтверджено 543 нових випадки захворювання. Загальна кількість хворих з початку пандемії становить 49 043 людина. З них 7030 медичних працівників.

Всього в країні число активних випадків китайського вірусу становить 26 078 осіб. Померли 1 262 людини, в тому числі 13 – за останню добу. З початку пандемії від COVID-19 вилікувались 21 703 людини.

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