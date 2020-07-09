В Чорному морі відбулися навчання українських кораблів, катерів та суден Військово-морських Сил ЗСУ

Фотографії з навчань з'явилися на сторінці ВМС ЗСУ Facebook.

ВМС відпрацьовували бойову підготовку, злагодженість підрозділів різнорідних сил і демонстрацію їх присутності в Чорноморському регіоні.

Під час зборів особовий склад учасників відпрацював висадку морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі і в повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо.

В кінці маневрів біля Одеської області військові відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі.

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Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

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