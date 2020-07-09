В Черном море состоялись учения украинских кораблей, катеров и судов Военно-морских Сил ВСУ
Фотографии с учений появились на странице ВМС ВСУ в Facebook.
ВМС отрабатывали боевую подготовку, слаженность подразделений разнородных сил и демонстрацию их присутствия в Черноморском регионе.
Во время сборов личный состав участников отработал высадку морского десанта на необорудованное побережье в условиях господства противника в море и воздушном пространстве, ведения минно-заградительных действий, защиту морских коммуникаций, недопущение блокирования пункта базирования и тому подобное.
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В конце маневров возле Одесской области военные отработали действия по отражению нападения противника в море.
Ранее мы писали, что Украина первой в мире получит катера от США
Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.
По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.
“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.
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