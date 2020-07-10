Про це знали давно

ОБСЄ раптово підтвердило введення російської валюти на захоплених територіях Донбасу

Про те, що на окупованих територіях циркулюють російські рублі, багато хто говорив роками. Тим не менш координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Ульріх Бранденбург вирішив підтвердити цю інформацію тільки зараз. Про це розповів постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 9 липня.

«Координатор ОБСЄ в економічній робочій групі Тристоронньої контактної групи Бранденбург підтвердив на неофіційному брифінгу 8 червня введення російської валюти в окупованих районах Донбасу», - повідомив постпред.

Він також зазначив, що до цього СММ ОБСЄ підтвердила, що окупаційна «влада» у Донецьку і Луганську вирішила оголосити російську єдиною «офіційною» мовою, тим самим вилучивши українську з навчальної програми вже з початку нового навчального року.

Цимбалюк наголосив, що всі подібні дії спрямовані на подальше поглиблення розриву між окупованими територіями і рештою україни.

«Тривала так звана "паспортизація" і залучення власників цих незаконно виданих російських паспортів до голосування за поправки до конституції РФ стали черговим серйозним порушенням суверенітету України», - наголосив Цимбалюк.

У свою чергу, українці поставилися до «відкриття» ОБСЄ досить скептично. Багато хто звертав увагу на те, що СММ давно закривала очі на відомі всім факти.

«Прокинулися коти Базиліо», «Років п'ять вже...а хлопці тільки роздуплилися...оперативно», «Скоро ОБСЄ дізнається, що в Криму теж рублі в ходу», «О, прокинулися? До сьогоднішнього дня там тугрики ходили?», - пишуть люди.

Нагадаємо, бойовики поплатилися за нахабство і понесли колосальні втрати на Донбасі.

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