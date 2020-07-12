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Пляжі Азовського моря заполонили величезні медузи і блохи

Причини і терміни закінчення навали назвав інженер Одеського філіалу Інституту біології південних морів Олександр Куракін в інтерв'ю "Обозревателю".

За словами вченого, основною причиною появи величезних медуз в акваторії Азовського моря стало підвищення температури води і екологічна ситуація.

Українці вже не перший тиждень скаржаться на укуси істот. На думку фахівець, все закінчиться, коли вітер подме з берега.

"Велика кількість медуз біля берега спостерігається тоді, коли вітер довго дув з моря. Треба зазначити, що медузи-корнероти харчуються планктоном. А планктон розвивається яерекз те, що ми занадто забруднюємо наші моря. Ми, можна сказати, переудобряєм їх. Планктони буквально спалахують на такому добриві, це дуже хороша їжа для медуз. Вони починають розвиватися у величезній кількості", – зазначив учений.

Морські блохи, які кусають навіть на глибині, також не дають спокою відпочиваючим. Експерт вказав на те,

"Швидше за все, це рачки бокоплави. Вони також харчуються планктоном. Зазвичай їх видимо-невидимо в місці прибою, там, де вода накочується на пісок. І оскільки море їм постійно приносить їжу у вигляді планктону, то звичайно вони швидко розмножуються", – зазначив фахівець.

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На знімках видно, що Чорне море в деяких місцях змінило свій колір.

Варто відзначити, що море позеленіло нерівномірно. Аномалія торкнулася не тільки Одеси. Зелені смуги охоплюють практично все Чорноморське узбережжя. Видно, що вони слідують за морською течією і утворюють своєрідні кола.

Нагадаємо, що одеситів залишили без дерев після реконструкції в центрі міста: промовисті фото.

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