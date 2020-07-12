Український дизайнер Іван Фролов розповів про те, як почав співпрацювати з першою леді України Оленою Зеленською

26-річний модельєр створив для дружини президента Володимира Зеленського дві сукні, які запам'яталися багатьом українцям. Саме в них перша леді з'явилася на інтронізації імператора Японії Нарухіто в жовтні минулого року.

Фролов розповів "Новому часу", що в минулому році до його бренду FROLOV звернувся стиліст Зеленської з проханням створити для неї два образи.

«До нас звернувся стиліст першої леді з проханням створити два образи – для ранкового і вечірнього виходу під час інтронізації. Коли йде розмова про сукню і відповідальність такого рівня, ніщо не створюється швиденько, на швидку руку… Вони звернулися заздалегідь… приблизно за два місяці», - розповів модельєр.

Відзначимо, що в результаті дизайнер створив для Зеленської дві сукні. Одна з них – жовта сукня-футляр – наробила особливо багато шуму і довго обговорювалася в мережі. Її перша леді використовувала для ранкового виходу в світ.

Для вечірнього образу їй пошили кейп світло-сірого кольору з оригінальною обробкою.

Раніше стало відомо, що Олена Зеленська успішно вилікувалася від китайського вірусу, про що розповіли в Офісі президента.

«Перша леді України Олена Зеленська одужала від вірусної інфекції з Китаю і сьогодні виписалася з лікарні. Вона відчуває себе добре і щаслива знову бути з родиною», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що незважаючи на те, що Зеленська одужала від вірусу з Китаю, вона «потребує продовження лікування від викликаного ним двосторонньої пневмонії і буде проходити його дому».

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