Основатель партии «5.10» Геннадий Балашов разглядел у президента Владимира Зеленского неадекватное поведение и тут же выдал причину, аргументируя собственными наблюдениями и слухами в правительственном квартале

Балашов на своем канале на YouTube, а также в эфире "4 канала" заявил, что у Зеленского с его пресс-секретарем Юлией Мендель роман. Более того, политик предположил, что последняя беременна от президента (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

«Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его супругой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и её беременности... Дыма без огня не бывает. Вы посмотрите на поведение Зеленского, он же неадекватный. Он ездит по городам, чтобы отвлечь внимание. Вот зачем он поехал в Одессу?, - заявил Балашов, также вспомнив недавний скандал с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко, который рассказал, как президент оценивает женщин, - Баба да, баба да… Вот мы и узнали, кто эта баба».

Украинцы бурно обсуждают заявление Балашова, называя последнего "чокнутым":

"Свечку держал?"

"У Балашова совсем денег что-ли нет? Это же надо так позориться"

"чи в тебе мозок вагітний від фантазіі, до чого опускають брехливі"

"Шизоиды!!!"

"Моника Левински прям 2.0... Ну что за сериал нам крутят и кого в нем играет Балашов..."

"Стыдоба. Как с такими идиотами строить процветающую страну. Не привыкли что Президент может быть порядочным человеком"



"Балашов это тот который сделал первую пирамиду? и поимел? Не тот авторитет, чтобы его слушать, хотя молоть языком это их заработок"

"Ну все. Весна придет рожать будем!!!"

"Ой, какое оно чокнутое"

"новости из дурдома!"