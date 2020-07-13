Лікар оприлюднила в мережі показові знімки з лікарні в Ужгороді, де лікують хворих на китайський вірус

Китайська вірус продовжує стрімко поширюватися в Україні, а кількість нових інфікованих у Закарпатській області, яких щодня доставляють в лікарню, меншим поки не стає.

Про це розповіла лікар Богдана Булеза, яка працює в Ужгороді, на своїй сторінці Facebook.

Також вона опублікувала кілька знімків з Обласної лікарні в Ужгороді, які демонструють небезпеку вірусу.

"Швидкі з сиренами щодня підвозять все нових і нових пацієнтів. Хворі різні з легким перебігом, безсимптомні, важкі, киснево-залежні. Більшість не вірить в існування вірусу, або якщо і вірить, то впевнені, що вони не інфікуються, це з ними не трапиться, та й просто вже всі втомилися від карантину!" – розповіла вона.

Булеза зазначила, що спрогнозувати перебіг хвороби неможливо. Бувають пацієнти, які надходять з легкою формою, однак за лічені години їх стан різко погіршується, і вони мають потребу в кисні.

"Хворий тримає тебе за руки і через маску тихо питає: "А чи доживу я до завтра?" А ти не знаєш, що відповісти. Кожен з лікарів намагається робити все можливе і неможливе! Вірус існує, він важкий, тому не нехтуйте своїм і нашим здоров'ям, бережіть себе і своїх рідних", – зазначила вона.

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