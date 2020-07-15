Російський письменник Дмитро Биков висловився про повномасштабне вторгнення РФ в Україну

За його словами, пряме вторгнення російських військ на Донбас не призведе до того, що РФ зможе швидко підкорити Україну.

Таку думку він висловив 2015 року в ефірі Ехо Москви.



При цьому він прокоментував дані соцопитувань, згідно з якими зростає число жителів РФ, які виступають за введення військ на українську територію.

"Просто всі думають, що якщо Росія введе свою армію, то Україна негайно ж буде підкорена. Ні, цього не станеться. Україна зараз достатньо мотивована на складну боротьбу. До боротьби, як зараз кажуть. Тому просте рішення тут неможливе. Хоча кількість людей, які підтримують його, неухильно зростає і чим ближче, чим довше затягується цей вузлик, тим, відповідно, більше людей хотіло б його розрубати введенням російських військ. Вони чомусь думають, що кращий спосіб загасити вогонь - це солома", - додав Биков.

Також раніше повідомлялося, що Биков вважає поганими підсумками епохи Путіна, те, що Росія витратила 20 років не на поступальний розвиток, а на відкат назад.

Крім того, вона багато в чому реставрувала дорадянський монархізм, дорадянський націоналізм і дорадянську державну релігійність, а замість наукового, культурного і соціального прориву побачила суттєву деградацію, яка торкнулась майже всі сфери її життя.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.