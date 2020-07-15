Российский писатель Дмитрий Быков высказался о полномасштабном вторжении РФ в Украину

По его словам, прямое вторжение российских войск на Донбасс не приведет к тому, что РФ сможет быстро покорить Украину.

Такое мнение он выразил 2015 года в эфире Эха Москвы.



При этом он прокомментировал данные соцопросов, согласно которым растет число жителей РФ, выступающих за ввод войск на украинскую территорию.

"Просто все думают, что если Россия введет свою армию, то Украина тотчас же будет покорена. Нет, этого не произойдет. Украина сейчас достаточно мотивирована на сложную борьбу. К борьбе, как сейчас говорят. Поэтому простое решение здесь невозможно. Хотя количество людей, поддерживающих его, растет неуклонно и чем ближе, чем дольше затягивается этот узелок, тем, соответственно, больше людей хотело бы его разрубить вводом российских войск. Он почему-то думают, что лучший способ потушить огонь - это солома", - добавил Быков.

Также ранее сообщалось, что Быков считает плохими итогами эпохи Путина, то, что Россия потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад.

Кроме того, она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность, а вместо научного, культурного и социального прорыва увидела существенную деградацию, затронувшую почти все сферы ее жизни.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.