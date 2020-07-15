У роботі фізичних осіб-підприємців ввели нові правила

Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", передає "РБК-Україна".

Наголошується, що закон скасував вимогу обов'язкової реєстрації книги обліку доходів. Але при цьому залишився обов'язок ведення книги у паперовому вигляді.

Крім того, згідно з документом, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, будуть відображатися в електронному кабінеті.

Також контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

За словами голови фінансового комітету Ярослава Железняка, закон був прийнятий без ряду важливих норм. Обов'язкову паперову книгу обліку, що залишили, нардеп назвав архаїзмом.

"№2524 прийнятий в цілому. І це дозволить принаймні отримувати електронні копії рішень податкової та скасувати безглуздий договір про визнання електронних документів при реєстрації в електронному кабінеті", – підкреслив він.

Раніше ми повідомляли, змінилися правила виплати лікарняних і декретних. Допомогу перевели в оперативний режим і тепер можна отримати кошти за один день.

Прискорена процедура - не єдине нововведення. Так, Міністерство охорони здоров'я планує в серпні запустити в тестовому режимі електронні лікарняні.