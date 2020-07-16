Українці стали вірити в "чудеса", ігноруючи приклади інших країн

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава, передає Politeka.

На думку дипломата, поки Росія буде продовжувати вважати себе "імперією" і в світі не зміниться політична ситуація, війна триватиме перманентно.

"Навколо Росії маса тліючих конфліктів і багато з країн-сусідів вже третій десяток років живуть в умовах війни. І відбувається це не тому, що комусь із сусідів РФ подобається жити в таких умовах, а тому, що для Кремля це потужний важіль тиску на "непокірних сусідів", які раптом захотіли бути незалежними", – вважає Корчілава.

Колишній прес-аташе переконаний в тому, що "розганяти" бойові дії Кремль на території України буде тоді, коли цього захоче.

"Звинувачуючи нас у фашизмі, порушенні домовленостей, утиски російськомовних і так далі. Досить стандартний арсенал причин. Паралельно буде вести переговори, прикидаючись найбільш зацікавленою стороною у вирішенні проблеми на своїх кордонах. Але в той же час підтримуючи вогонь війни", – прогнозує політик.

Бачо Корчілава закликає українців до розуміння того, що війна, розв'язана Москвою, надовго.

"Вона виснажлива і складна. Ми повинні навчитися жити з війною. І ми не унікальні в цьому, просто така драматургія у подібних історій", – резюмував експерт.

Politeka писала, що в Кремлі визнали, що мають певний вплив на самопроголошені республіки на Донбасі. Так, в коментарі українському журналісту прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має вплив на самопроголошені республіки.

При цьому прес-секретар Путіна підкреслив, що в Кремлі "нічого не знають" про загострення ситуації на лінії зіткнення.

Відповідаючи на запитання українського журналіста про те, чи має намір Кремль втрутитися і вплинути на представників ОРДЛО на тлі загострення на лінії зіткнення на Донбасі, Пєсков заявив, що про таке загострення йому не відомо.

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