ДБР затримало трьох посадовців Одеської митниці за отримання хабара

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора. Так, зазначається, що під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції затримало трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ДМС на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що заступник начальника одного з відділів митного оформлення перебував у змові із в. о. начальника митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС, і використовував своє службове становище для організації цілої схеми з вимагання та отримання хабарів від підприємців, які ввозять вантажі в Україну морським шляхом. Це дозволяло їм систематично отримувати «винагороду» за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.

Посадовців затримали просто в момент хабаря у розмірі 2100 доларів від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

Досудове розслідування також виявило, що начальник митного поста «Кучурган» Одеської митниці, організував аналогічну незаконну схему поборів, вимагаючі гроші від людей за розмитнення транспортних засобів.

Його було затримано після отримання 1800 доларів за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів.

Тепер правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

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