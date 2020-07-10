Инцидент произошел в Донецкой области. Сотрудники ГБР провели обыски
Выяснилось, что командир взвода роты тактико-оперативного реагирования и трое патрульных полицейских занимались оборотом наркотиков и получением взяток, Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, четверо правоохранителей придумали и внедрили схему "выкачивания" денег от наркотрафика. Бандиты проникали в частную собственность, применяли физическое насилие, изымали найденные наркотические средства и в дальнейшем сбывали их. Также полицейские требовали и получали от наркоторговцев взятки непривлечение к уголовной ответственности.
Отмечается, что в ходе расследования была установлена причастность фигурантов дела к 5 преступным эпизодам.
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9 июля подозревамых задержали, а в их домах, машинах и кабинетах проведены обыски. В результате, сотрудники ГБР обнаружили оружие и большое количество патронов, происхождение которых еще предстоит установить.
В настоящий момент решается вопрос с отстранением фигурантов от должностей и избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что если их вина будет доказана на суде, то им светит до 10 лет тюрьмы.
Ранее мы сообщали, в начале июля сотрудники ГБР задержали заместителя начальника отдела прокуратуры Ровенской области. Чиновник получил часть ежемесячной взятки в виде 2 ноутбуков от полицейского за «крышевание» его деятельности перед органами ГБР.
Напомним, что ГБР разоблачило банду полицейских и прокурора: "Путем мошенничества завладел $100 тыс.", отчет за июнь
Как сообщала Politeka, ГБР вывел на чистую воду бывшего следователя: "потерял при обыске миллионы"