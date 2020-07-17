ГБР задержало трех должностных лиц Одесской таможни за получение взятки

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. Так, отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Главное следственное управление Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции задержало трех должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ГТС на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Следствие установило, что заместитель начальника одного из отделов таможенного оформления находился в сговоре с и.о. начальника таможенного поста «Одесса» в Одесской таможне ГТС, и использовал свое служебное положение для организации целой схемы вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которые ввозят грузы в Украину морским путем. Это позволяло им систематически получать «мзду» за беспрепятственный пропуск и ускорение таможенного оформления.

Чиновников задержали прямо в момент взятки в размере 2100 долларов от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Досудебное расследование также выявило, что начальник таможенного поста «Кучурган» Одесской таможни, организовал аналогичную незаконную схему поборов, требующие деньги от людей за растаможку транспортных средств.

Его задержали после получения 1800 долларов за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств.

Теперь правоохранители решают вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении.

Напомним, под Одессой студент оригинально "отомстил" педагогам за вымогательство взятки: гремит скандал.

Как сообщала Politeka, офис Генпрокурора сообщил подозрение адвоката-мошеннику: "подстрекают клиента к передаче 570 тыс. гривен судье".

Также Politeka писала, что ГБР и СБУ разоблачили банду правоохранителей: "Занимались обращением наркотиков и получением взяток".