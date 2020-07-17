Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чим допомогли заходи адаптивного карантину
Глава Кабміну відповів на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Politeka.net.
Так, за словами Шмигаля, завдяки рішенню уряду про тимчасове обмеження роботи закладів після 23:00, вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.
Як зазначив прем'єр, до 23:00 можна абсолютно спокійно повечеряти, адже цього часу достатньо. Після 23:00 відбуваються масові скупчення людей, через що можна легко заразитися китайським вірусом.
Також глава Кабміну підкреслив, що адаптивні заходи вже дали результат не тільки на місцевому рівні, але й на державному. При цьому немає зменшення зростання чисельності хворих, однак все ж таки можна говорити, що ситуація стабільна і це дуже важливо.
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"Після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації зі зростанням захворюваності", - заявив прем'єр.
Нагадаємо, глава Моз Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще як мінімум на місяць.
На цей час в Кабміні немає чітких планів, але уряд готується продовжувати карантин і у 2021 році.
Раніше повідомлялося, що в Моз заявили про посилення покарання за неношення масок.
Так, за відсутність захисної маски в громадських місцях громадян будуть карати штрафом у розмірі 170-255 гривень, а власників закладів - 3400-5100 гривень.
Нагадаємо також, що Денис Шмигаль заявив, що обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде понад 60 на 100 тисяч громадян.
Шмигаль зазначив, що в деяких областях через стрімке поширення епідемії можливе закриття громадського транспорту і метро.
Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."
Як повідомляла Politeka, карантин офіційно підсилили: деталі всіх обмежень.