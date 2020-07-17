Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чим допомогли заходи адаптивного карантину

Глава Кабміну відповів на запитання під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, пише Politeka.net.

Так, за словами Шмигаля, завдяки рішенню уряду про тимчасове обмеження роботи закладів після 23:00, вдалося стабілізувати епідеміологічну ситуацію в країні.

Як зазначив прем'єр, до 23:00 можна абсолютно спокійно повечеряти, адже цього часу достатньо. Після 23:00 відбуваються масові скупчення людей, через що можна легко заразитися китайським вірусом.

Також глава Кабміну підкреслив, що адаптивні заходи вже дали результат не тільки на місцевому рівні, але й на державному. При цьому немає зменшення зростання чисельності хворих, однак все ж таки можна говорити, що ситуація стабільна і це дуже важливо.

"Після цієї заборони ви бачите чітку стабілізацію ситуації зі зростанням захворюваності", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, глава Моз Максим Степанов заявив, що карантин в Україні продовжать ще як мінімум на місяць.

На цей час в Кабміні немає чітких планів, але уряд готується продовжувати карантин і у 2021 році.

Раніше повідомлялося, що в Моз заявили про посилення покарання за неношення масок.

Так, за відсутність захисної маски в громадських місцях громадян будуть карати штрафом у розмірі 170-255 гривень, а власників закладів - 3400-5100 гривень.

Нагадаємо також, що Денис Шмигаль заявив, що обмеження будуть посилені, в тому випадку, якщо хворих китайським вірусом буде понад 60 на 100 тисяч громадян.

Шмигаль зазначив, що в деяких областях через стрімке поширення епідемії можливе закриття громадського транспорту і метро.

Нагадаємо, вірус вийшов з-під контролю, у Зеленського провели термінову нараду: "Якщо зараз не почати..."

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно підсилили: деталі всіх обмежень.