60-річного ветерана АТО побила п'яна компанія, проте поліція намагається закрити справу

Скандал розгорівся в Білій Церкві, де компанія нетверезих молодиків напала на колишнього бійця АТО Аркадія Бицюру у дворі його будинку. Про цей випадок розповіла у себе в Фейсбук місцева журналістка Леся Поліщук.

Вона розповіла, що Бицюра зробив зауваження компанії молодих людей, які дуже шумно веселилися у дворі багатоповерхового будинку ввечері, розпиваючи алкоголь і голосно слухаючи музику. На його зауваження молоді люди відреагували досить агресивно і атакували ветерана. Побачивши бійку, у конфлікт втрутилася навіть мати Аркадія.

«Старенька Ада Василівна побачивши у вікно, що почалася бійка вилетіла з квартири і побігла до дівчат, які стояли і спостерігали, як їх бички б'ють сивочолого чоловіка. Мама кинулася розбороняти, але одна з дівчат, дебела жінка штовхнула стару жінку так, що вона відлетіла до лавки і перекотилася через неї вдарившись головою», - розповіла журналістка.

Коли на місце події приїхала поліція, компанія вирішила написати заяву на ветерана АТО через те, що той у процесі конфлікту пошкодив їх музичну колонку. Сам Аркадій з матір'ю також написав заяву.

«Але через кілька днів до них прийшли ще двоє биків і "конкретно абьяснілі" що Аркадій винен десять тисяч за колонку інакше "пі**а тобі дід". А ось прямо зараз їм кажуть у поліції, що пізно проведена судмедекспертиза - неможливо довести факти побоїв. Багато питань», - додала журналістка.

Вона зазначає, що у поліції був висновок лікарів, які оглядали постраждалу Пеклі Василівну після струсу. Журналістка також незадоволена тим, що заяву про пошкоджену колонку було прийнято, однак справу ветерана АТО намагаються закрити.

Поліщук розповіла, що в 2014 році 56-річний Аркадій подався на Донбас добровольцем і воював три роки з побратимами з «Правого сектору».

Нагадаємо, ветеран ООС розповів про долю медика, який віддав життя під Горлівкою: "Відчував серцем".

Як повідомляла Politeka, групу евакуації ЗСУ заманили в пастку і розстріляли, гарантії ОБСЄ не врятували.

Також Politeka писала, що боєць ЗСУ дорікнув українцям за байдужість до подій на Донбасі: "Нас ще згадують?".