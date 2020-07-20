Замість піску - сміття, замість води - каналізація з запахом гниючих водоростей. Відпочиваючі масово скаржаться на стан українських курортів під відео каналу «Веселий разговор», пише Politeka.net

Курортний сезон, незважаючи на карантин, в самому розпалі. «Балів» українським курортам додає не тільки дешева ціна за проживання і проїзд, а й закриті в багатьох країнах кордони і «списки» МОЗ. Однак, ажіотаж - не означає кращий сервіс.

Так, відеоблогер Сан Санич розповів про те, що може дати відпочиваючим відомий курорт Коблево в Миколаївській області. Автор розповідав про курорт в позитивному ключі, згадавши, що на пляжах курорту і в зоні відпочинку є можливість дотримуватися дистанції, для дітей і дорослих - величезна зона розваг і цілком пристойне харчування.

Але подібний позитив автора, відео розділили коментатори під відео і розповіли, чим ще Коблево «радує» відпочиваючих. Серед розваг - гниють водорості, серед сервісу - пляж, схожий на басейн, з каламутною водою і запахом каналізації.

«Пляжі брудні. Вода мутна і смердить водорослями, що гніють, відчуття наче ти барахтаешся в жабуріні. Сумніваюся про користі такої води для дітей. Ціна номера 2 дорослих + 2 дітей в Берізці (чудова територія в сосновому бору) 2650 грн зі сніданками. Не знаю, як довго процес гниття триває / триватиме, але я б не рекомендував нікому їхати на море в Коблево і відчувати себе як на березі каналізації. Шкода, що, відео передає запахи»- поділився враженнями один відпочиваючий.

«Коблево - помийна яма, не їдьте туди ніколи» - більш лаконічно висловився про «достоїнства» курорту інший коментатор.

Інші ж глядачі відзначили, що краще Коблева - популярний курорт Затока. Однак, і тут знайшлося безліч незгодних людей, які випробували на собі відпочинок в Одеській області. Вони згадали щільну забудову різними кіосками та магазинами, кафе і ресторани поблизу залізниці, бруд і дорожнечу. Також коментатори розповіли про запах цвілі, недопалки на пляжі і смітті.

«Дивлячись що з чим порівнювати, в Коблево більш мілководна берег і морська вода розбавлена ​​річковий, в Затоці крутіший вхід в воду і відкрите море, ціни скрізь кусаються. Кожен сам для себе знайде де йому краще. Є ще Залізний порт і Лазурне - там море чистіше буде»- пишуть коментатори.

«Були в Затоці в 2018 році, база відпочинку Рось. Огидно було, пляжі брудні, недопалки, сміття. Номер був брудний при заселенні, пісок, смерділо цвіллю. При тому що номер коштував 1800 добу. Чи не сподобалося взагалі. Хоча читала багато коментарів і дивилася відео до поїздки, дуже розчарувала Затока»- повідомили інші відпочивальники.

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