Людей на базі відпочинку атакує нова інфекція

У Кирилівці на базі відпочинку «Дніпровські зорі», яка вже відома своїми скандалами з відпочиваючими, виявили нову інфекцію. Про це повідомляє начальник Госпродпотребслужби, пише Politeka.net

У Кирилівці відпочиваючим загрожує нова ротавірусна інфекція - цього разу на базі «Дніпровські зорі» виявили стафілокок і сальмонелу. Варто відзначити, що це вже не перший скандал, пов'язаний з курортом - раніше роботу «Дніпровських зорь» зупинили якраз через проблеми з санітарним станом, оскільки не були виконані всі вимоги санепідемстанції.

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Тоді на керівника бази був складений протокол про адміністративні порушення за недотримання санітарних норм. Тепер йому належить виплатити штраф від 2 до 25 тисяч гривень.

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Потім санепідемстанція провела перевірку і виявила бактерії стафілокока і сальмонелу на обладнанні та інвентарі. Після цього база була остаточно закрита, 9 червня приміщення і територію виставили на продаж. Однак, через кілька тижнів керівництво звернулося з проханням про відновлення роботи, але отримало відмову.

Лікарі попереджають, що золотистий стафілокок є найбільш патогенним для людини, здатним викликати розвиток гнійно-запальних процесів майже у всіх органах людини. Небезпека цього захворювання в тому, що бактерії золотистого стафілокока стійкі до антибіотиків і дуже складно лікуються. Крім того, вони дуже агресивні і здатні викликати небезпечне для життя захворювання.

Кирилловка, пляж, Азовское море

Небезпека ще й у тому, що передача золотистого стафілокока відбувається безпосередньо при фізичному контакті з рідиною, яка виділяється при кашлі або чханні.

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