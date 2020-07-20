Вместо песка – мусор, вместо воды – канализация с запахом гниющих водорослей. Отдыхающие массово жалуются на состояние украинских курортов под видео канала «Веселый разговор», пишет Politeka.net

Курортный сезон, несмотря на карантин, в самом разгаре. «Очки» украинским курортам добавляет не только дешевая цена за проживание и проезд, но и закрытые во многих странах границы и «списки» Минздрава. Однако, ажиотаж – не значит лучший сервис.

Так, видеоблогер Сан Саныч рассказал о том, что может дать отдыхающим известный курорт Коблево в Николаевской области. Автор рассказывал о курорте в позитивном ключе, упомянув, что на пляжах курорта и в зоне отдыха есть возможность соблюдать дистанцию, для детей и взрослых – огромная зона развлечений и вполне приличное питание.

Но подобный позитив автора видео не разделили комментаторы под видео и рассказали, чем еще Коблево «радует» отдыхающих. Среди развлечений – гниющие водоросли, среди сервиса – пляж, похожий на лягушатник, с мутной водой и запахом канализации.

«Пляжи грязные. Вода мутная и воняет гниющими водорослямы, ощущение что ты барахтаешся в жабурини. Сомневаюсь о пользе такой воды для детей. Цена номера 2 взрослых + 2 детей в Березке (замечательная территория в сосновом бору) 2650 грн с завтраками. Не знаю, как долго процесс гниения продолжается/продлится, но я бы не рекомендовал никому ехать на море в Коблево и чувствовать себя как на берегу канализации. Жаль, что видео не передает запахи» - поделился впечатлениями один отдыхающий.

«Коблево – помойная яма, не едьте туда никогда» - более лаконично высказался о «достоинствах» курорта другой комментатор.

Другие же зрители отметили, что лучше Коблево – популярный курорт Затока. Однако, и здесь нашлось множество несогласных людей, которые испытали на себе отдых в Одесской области. Они вспомнили плотную застройку различными ларьками и магазинами, кафе и рестораны вблизи железной дороги, грязь и дороговизну. Также комментаторы рассказали о запахе плесени, окурки на пляже и мусоре.

«Смотря что с чем сравнивать, в Коблево более мелководный берег и морская вода разбавлена речной, в Затоке более крутой вход в воду и открытое море, цены везде кусаются. Каждый сам для себя найдет где ему лучше. Есть еще Железный порт и Лазурное - там море по чище будет» - пишут комментаторы.

«Были в Затоке в 2018 году, база отдыха Рось. Отвратительно было, пляжи грязные, окурки, мусор. Номер был грязный при заселении, песок, воняло плесенью. При том что номер стоил 1800 сутки. Не понравилось вообще. Хотя читала много комментариев и смотрела видео до поездки, очень разочаровала Затока» - сообщили другие отдыхающие.

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