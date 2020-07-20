Кількість заражених перевалила вже за 59 тисяч

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ОП.

За інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля кількість зроблених тестів в Україні з початку епідемії досягла вже 887 тисяч. При цьому, як нагадав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в перші дні робилося всього по 200 тестувань.

Голова МОЗ відзвітував, що протягом останніх трьох тижнів спостерігається приблизно однаковий рівень показників за новими зараженнями, а минулого тижня пішла на спад госпіталізація. Показник летальності залишається досить помірним - 2,5%.

Зеленський, вислухавши доповідь представників Кабміну, заявив про готовність України до другої хвилі китайського вірусу, але все ж висловив сподівання, що краще б вона оминула.

«Ситуація зараз така, що ми повинні постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось «червоних точок», пов'язаних з поширенням інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине», - заявив голова держави.

Раніше ми повідомляли, МОЗ оголосив продовження карантину після 31 липня ще на місяць. Очыльник відомства Степанов розповів про наміри продовжити обмеження відразу на 60 днів, однак Зеленський припинив будь-які спроби, пояснивши це тим, що "всі вже втомилися" і слід діяти по ситуації, яка поки не вимагає продовження на більш тривалий термін.

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