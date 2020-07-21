Нерухомість оборонного відомства у Львові повернули у власність держави

Про це інформує прес-служба Офісу генпрокурора України, передает Politeka.net.

Зазначається, що Північний апеляційний господарський суд за активної участі прокурорів ОГПУ підтвердив право власності держави в особі Міноборони на будівлі та споруди загальною площею 11,9 тис кв м вартістю понад 24 млн грн.

У прес-службі відомства додали, що ці будівлі розташовані у безпосередній близькості до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Це майно належить до основних фондів одного з державних підприємств Міноборони, основним напрямом діяльності якого є будівництво об’єктів нерухомості для потреб України.

"Прокурором доведено, що відчуження відбулось за недійсним правочином, з порушенням визначеного законодавством порядку продажу державної власності, без згоди оборонного відомства", - підсумували у прес-службі Офісу генпрокурора України.

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Керівник одного з відділів митного оформлення, вступивши у попередню змову із в. о. очільника митного поста «Одеса» Одеської митниці ДМС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали імпорт вантажів транспортом морського сполучення.

Митники систематично одержували «винагороду» за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.

Їх затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі $2100 від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів з вантажем.

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